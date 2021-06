Einen größeren Polizeieinsatz löste am Sonntagnachmittag ein 28-Jähriger in Eggenstein-Leopoldshafen aus. Zeugen beobachteten gegen 18.40 Uhr den Mann, der auf der Tullastraße ging und eine schwarze Pistole im Hosenbund trug. Darauf angesprochen lud er die Waffe durch und betätigte den Abzug, ohne dass sich ein Schuss löste. „Hierbei kam es jedoch zu keiner Bedrohungssituation“, heißt es im Polizeibericht. Mehrere Streifen fuhren daraufhin in die Tullastraße. Der 28-Jährige wurde vor dem Anwesen unter Einsatz eines Diensthundes entwaffnet und widerstandslos vorläufig festgenommen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Weiterhin wurde bei ihm noch ein Messer aufgefunden. Beide Waffen wurden sichergestellt. Der erheblich alkoholisierte 28-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen.