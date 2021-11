Erheblicher Sachschaden und eine leicht verletzte Autofahrerin sind das Ergebnis eines Frontalzusammenstoßes am frühen Sonntagmorgen zwischen Kuhardt und Rülzheim. Um 4 Uhr kam nach Angaben der Polizei ein 53-jähriger Fahrer mit seinem Wagen aus Rülzheim kommend kurz vor dem Ortseingang in Kuhardt auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit einer Autofahrerin zusammen. Diese wurde leicht verletzt und an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Verursacher stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemtest zeiigte über 2,3 Promille an. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des 53-Jährigen sichergestellt.