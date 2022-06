Ein 33 Jahre alter Germersheimer versuchte am Montagabend durch Flucht sich mit seinem Kraftrad einer Verkehrskontrolle zu entziehen – was ihm misslang. Der Grund wurde den Polizisten schnell klar: Der Mann war alkoholisiert. Dem nicht genug gab er an, dass er im Laufe des Abends Cannabis konsumiert hat. Nach einer Durchsuchung der Person wurde noch ein verbotenes Einhandmesser entdeckt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.