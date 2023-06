Ein 61-jähriger Germersheimer befuhr am Sonntagmittag mit seinem E-Scooter die August-Keiler-Straße. Dort übersah er eine Bordsteinkante und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest bestätigte dies: 1,4 Promille. Den passenden Beleg einer Gaststätte, in der er kurz zuvor mehrere alkoholische Getränke konsumierte, hatte der Mann laut Polizeibericht ebenfalls dabei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.