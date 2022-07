Ein betrunkener Mann drohte am Mittwoch gegen 19.30 Uhr einem Ladeninhaber in der Rheinstraße im Karlsruher Stadtteil Mühlburg mit einem Küchenmesser. Der Ladeninhaber hatte den Mann zuvor wohl aufgefordert, den Bereich vor seinem Laden zu verlassen, weil dieser dort die Kunden störte. Der 43-Jährige drohte ihm daraufhin unvermittelt mit dem Messer. Der Ladenbesitzer konnte den Störenfried allerdings entwaffnen, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten und dann an die Polizei übergeben. Verletzt wurde dabei niemand. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von weit über ein Promille. Das mitgeführte Küchenmesser wurde sichergestellt und der Betrunkene wegen diverser Verstöße angezeigt.