Wie die Polizei berichtet, wurden in der Nacht zum Sonntag insgesamt 18 geparkte Fahrzeuge durch Treten und Zerkratzen von einem 34-Jährigen beschädigt. Gegen 1.35 Uhr wurde der Polizei von einem Geschädigten mitgeteilt, dass ein Mann von der Kaiserallee kommend in der Lessingstraße die dort geparkten Fahrzeuge beschädigen würde. Bei der Überprüfung stellten die Beamten mindestens 18 beschädigte Autos fest. Bei der Fahndung konnte der stark alkoholisierte 34-Jährige noch in der Nähe entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.