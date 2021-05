Nachdem ein offensichtlich stark alkoholisierter 28-jähriger Mann am Freitagabend in Karlsruhe eine 25-Jährige sexuell belästigt hatte, wurde er durch hilfeleistende Passanten festgehalten bis die Polizei eintraf. Zunächst auf Zigaretten angesprochen, verwickelte der 28-Jährige die Frau gegen 21.30 Uhr in der Kaiserallee in ein Gespräch. Kurz darauf fing er an, die 25-Jährige sexuell zu belästigen, weshalb ihr zwei Freundinnen zu Hilfe eilten. Als der Mann die Frauen bespuckte, wurde ein unbeteiligter 34-jähriger Zeuge auf die Situation aufmerksam. Er stellte den Tatverdächtigen zur Rede, woraufhin er den Schilderungen zufolge ebenfalls bespuckt wurde. Der Zeuge hielt den 28-Jährigen schließlich bis zum Eintreffen der Polizei fest, die den Mann vorläufig festnahm. Ein bei dem Beschuldigten freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille.