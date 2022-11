Nachdem ein Mann am frühen Sonntagmorgen als Beifahrer an einem Unfall beteiligt war, lief er wohl nach Hause und fuhr mit seinem Auto zum Unfallort zurück, obwohl er alkoholisiert war, schreibt die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 21-jährige Frau den jungen Mann nach Hause. Auf der L553 in Richtung Eppingen, kurz hinter Landshausen, kam sie von der Straße ab, überfuhr ein Straßenschild und landete im Straßengraben. Daraufhin wurde der 25-jährige Mann ihr gegenüber anscheinend handgreiflich und verbot ihr, die Polizei zu rufen. Er lief dann wohl nach Hause, und holte sein Auto, um das Unfallfahrzeug aus dem Graben zu ziehen. Die Beiden packten das beschädigte Straßenschild ein und fuhren mit den zwei Autos davon. Die 21-Jährige zeigte den Vorgang wenig später bei der Polizei an, die den jungen Mann an seiner Wohnanschrift aufsuchte. Bei ihm wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,2 Promille ergab. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Auch die Unfallfahrerin muss mit einer Strafanzeige wegen Unfallflucht rechnen.