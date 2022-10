Wegen einer Bedrohung auf dem Parkplatz des Penny-Marktes in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim war am Sonntag die Polizei im Einsatz. Bei Eintreffen vor Ort konnten die beiden 15-jährigen Geschädigten sowie der augenscheinlich stark alkoholisierte 42-jährige Beschuldigte aus dem Landkreis Germersheim angetroffen werden. Der Mann hatte die beiden Jugendlichen zuvor verbal massiv bedroht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,4 Promille. Weiterhin konnte in der Nähe ein nicht abgeschlossenes Fahrrad festgestellt werden. Auf Nachfrage gab der 42-jährige Beschuldigte an, dass es sich um sein Fahrrad handele, mit welchem er selbstverständlich auch zuvor gefahren sei. Dem 42-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen.