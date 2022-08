Seinen Führerschein vorerst abgeben musste ein 49-jähriger Mann aus Dudenhofen, der am Dienstagabend gegen 21.50 Uhr in der Pater-Bruno-Moos-Straße erst von der Straße abkam, dann eine Verkehrsinsel überfuhr und schließlich mit einem Verkehrsschild und einer Laterne kollidierte. Bei der Unfallaufnahme ergab der Atemalkoholtest einen Wert von 0,77 Promille. Der unverletzte Fahrer verursachte einen Sachschaden in Höhe von zirka 11.000 Euro. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.