Einen auf der B9 in Richtung Speyer in Schlangenlinien fahrenden Citroën meldeten mehrere Autofahrer der Polizei am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht. Polizisten der Inspektion Germersheim sahen das besagte Auto im Bereich der Anschlussstelle Germersheim Mitte. Nachdem dem Autofahrer Anhaltesignale gegeben wurden, beschleunigte dieser stark und versuchte zu flüchten. Dabei fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch den derzeitigen Baustellenbereich. Die Verfolgungsfahrt endete bei der Abfahrt Schwegenheim/Lingenfeld-Nord, wo der Fahrer mutmaßlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit die Kontrolle verlor und von der Fahrbahn abkam. Der 35-jährige Autofahrer aus Slowenien erlitt hierbei nur leichte Verletzungen. Der Mann war alkoholisiert und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins. Der Citroën des Mannes dürfte durch den Verkehrsunfall vermutlich irreparabel beschädigt worden sein. Bei der Verfolgung wurde auch einer der Funkstreifenwagen beschädigt, die Beamten wurden nicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Zeugen oder vom Citroenfahrer gefährdete Verkehrsteilnehmer sollen sich telefonisch unter 07274-9580 oder per E-Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de bei der Polizei Germersheim melden.