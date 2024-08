Am Freitagabend hat sich laut Polizei gegen 21.45 Uhr in der Beethovenstraße ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ereignet. Ein 25-jähriger Mann aus Germersheim verlor nach ersten Erkenntnissen aufgrund Alkohol- sowie Drogenkonsums die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte eine Mauer. Danach entfernte er sich umgehend vom Unfallort. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten das Kennzeichen sowie wenig später auch der Fahrer ermittelt werden. Er war mit 2,4 Promille stark alkoholisiert und stand vermutlich zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, teilt die Polizei mit. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes musste der 25-Jährige in eine Fachklinik gebracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro, der Schaden an der Mauer wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.