Weil ein PKW Fahrer am Samstagnachmittag in Germersheim in der Jungholzstraße einem Streifenwagen der Polizei die Vorfahrt nahm, wurde der Fahrer kontrolliert. Zunächst versuchte der Autofahrer in einer Tiefgarage zu entkommen, konnte dort aber angehalten werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab einen Wert von 1,47 Promille. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wurde festgestellt, dass der rechte Außenspiegel am Wagen beschädigt war. Bei den Ermittlungen wurde der Autofahrer noch einer Verkehrsunfallflucht wenige Tage zuvor überführt.