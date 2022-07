Wie die Polizei mitteilt, gefährdete ein 55-jähriger Fahrer eines Audi am Freitagabend mehrere Radfahrer. Gegen 23.30 Uhr war der Mann im Bereich der Pulvergartenstraße und Scheffelstraße in Ettlingen unterwegs. Zeugen verständigten die Polizei, nachdem der Autofahrer wohl in Schlangenlinien fuhr. Scheinbar mussten mehrere Radfahrer ausweichen. Ein Alkoholtest des Mannes ergab einen Wert von knapp einem Promille und er muss nun mit einer Anzeige rechnen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zeugen, insbesondere die von dem Vorfall möglicherweise gefährdeten Radfahrer werden gebeten, sich mit dem Polizei unter 07243 32000 in Verbindung zu setzen.