Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache bemerkten Polizisten am Sonntagnachmittag bei einem Autofahrer, den sie auf der A65 an der Anschlussstelle Hagenbach angehalten hatten. Wie die Polizei mitteilt, waren die Beamten gegen 17 Uhr von anderen Verkehrsteilnehmern auf das Auto aufmerksam gemacht worden, das in Schlangenlinien Richtung Karlsruhe fahren würde. Zwei Streifen stoppten das Auto. Der 32 Jahre alte Fahrer habe einen Atemalkoholtest abgelehnt, so die Polizei, und sei deshalb zur Dienststelle mitgenommen worden, wo ihm eine Blutprobe entnommen worden sei. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, sein Auto abgeschleppt.