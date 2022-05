Das war wohl nicht nur ein Glas zu viel. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 22.40 Uhr wurde der Polizeiinspektion Germersheim vom einem Verkehrsteilnehmer eine stark alkoholisierte Person in der Ludwig-Erhard-Straße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten eines Streifenwagens einen 44-jährigen Mann aus Germersheim auf dem Gehweg sitzend an.

Gegenüber den Beamten gab der Mann an, sich zuvor in einer Bar im Innenstadtbereich aufgehalten zu haben und nun den Heimweg antreten zu wollen. Die Beamten fanden im Zuge der Personenkontrolle bei dem Mann ein Butterflymesser und stellten es sicher. „Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er einem Familienangehörigen überstellt“, heißt es im Polizeibericht. Den 44-Jährigen erwartet aufgrund des mitgeführten Butterflymesser eine Strafanzeige.