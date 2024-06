Am Freitag wurde gegen 23.40 Uhr ein 42-jähriger Autofahrer aus Vaihingen an der Enz in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. berichtet die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille beim Fahrer, weshalb ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt und es wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.