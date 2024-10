Eine 59-jährige Frau ist am Samstagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf der Brücke am Weißenburger Tor in Germersheim gestürzt. Sie zig sich dabei Verletzungen an ihrem Arm zu und wurde vom Rettungsdienst versorgt. Polizisten bemerkten bei der Frau Atemalkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,45 Promille. Für die 59-Jährige endete hiermit die Fahrt endgültig. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.