Bei einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Messplatz in Germersheim kam es am Montag gegen 0.15 Uhr zu körperlichen Auseinandersetzungen. Zunächst schlug ein alkoholisierter 29-Jähriger aus dem Kreis Germersheim zwei Jugendlichen ins Gesicht. Unmittelbar danach traten mehrere Unbekannte auf den am Boden liegenden 29-Jährigen ein. Sowohl die Jugendlichen als auch der 29-Jährige wurden leicht verletzt. Zudem wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel bei dem 29-Jährigen aufgefunden, welcher aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen wurde.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 958-0 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.