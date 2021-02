Dank einer aufmerksamen Bürgerin konnte in der Nacht zum Sonntag gegen 24 Uhr eine hilflose Person vor dem wahrscheinlichen Erfrieren gerettet werden. Das berichtet die Polizei. Die 38-jährige Frau lag vor einem Haus in der Teutschneureuter Straße im Karlsruher Stadtteil Neureut und erbrach sich mehrfach. Darauf wurde die Bürgerin aufmerksam, verständigte die Polizei und kümmerte sich in der Folge um die Betrunkene. Der Rettungsdienst attestierte eine starke Unterkühlung. Die Betrunkene gab an, dass sie nach einer Feier von ihren Freunden im Stich gelassen wurde. Die Namen der Freunde wollte sie nicht nennen. Die 38-Jährige wurde bis zum nächsten Morgen im Polizeigewahrsam untergebracht.