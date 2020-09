Am Montagabend randalierte eine Frau vor einem Kaufhaus in Karlsruhe-Mühlburg. Die erheblich betrunkene 41-Jährige steht im Verdacht, dabei wiederholt auch vorbeilaufende Kinder geschlagen zu haben.

Um 18.50 Uhr fiel die Frau in der Rheinstraße auf, weil sie vor dem Eingang eines Kaufhauses wahllos Passanten anpöbelte und anschrie. Eine Streifenbesatzung traf die Verdächtige vor Ort zunächst nicht mehr an, allerdings im Zuge der Fahndung noch in Tatortnähe. Eine Mutter und ihre neunjährige Tochter hatten die Beamten auf die 41-jährige Frau aufmerksam gemacht und angegeben, dass das Mädchen zuvor von ihr geschlagen worden sei. Dabei wurde die Neunjährige leicht an Schulter und Arm verletzt. Die beschuldigte Frau war mit über 2,5 Promille alkoholisiert und musste zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen werden.

Zeugenangaben zufolge hatte die Tatverdächtige auch noch weitere Kinder geschlagen, was sich im Rahmen der ersten Ermittlungen nicht weiter aufklären ließ. Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen