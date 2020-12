Am Sonntagmittag meldeten besorgte Anwohner der Polizei eine betrunkene Frau, die wahllos an Häusern in Bellheim klingelte. Sie wäre dann zu einem Mann in ein Auto gestiegen und mit diesem weggefahren. Die Beamten konnten das Fahrzeug in der Obermühlstraße kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass die Beiden zusammen auf einem Geburtstag waren und dort reichlich getrunken hatten. Die 53-jährige Frau wollte dann einen Freund besuchen, hatte aber aufgrund des übermäßigen Alkoholgenusses die Orientierung verloren. Ihr Partner machte sich daher mit dem Auto auf die Suche nach ihr und konnte sie in besagter Straße wieder „einsammeln“. Das Problem war allerdings, dass auch er reichlich Alkohol getrunken hatte . Als die Polizei ihn mit auf die Dienststelle nehmen wollte, rastete seine Partnerin aus. Sie beschimpfte die Beamten und versuchte sogar, sie ans Schienbein zu treten. Deshalb musste auch sie unfreiwillig den Weg mit zur Dienststelle antreten. Gegen beide wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Die Heimreise mussten sie dann zu Fuß antreten, so die Polizei.