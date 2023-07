Eine Nacht in Polizeigewahrsam musste eine 21-Jährige verbringen, die in betrunkenem Zustand mit Polizisten aneinandergeraten war. Wie die Beamten mitteilen, wurde am Montagabend eine alkoholisierte Frau vor einem Einkaufsmarkt in Lingenfeld gemeldet. Vor Ort wurden die Polizisten direkt von der jungen Dame beleidigt. Weil sie sich nicht beruhigen wollte, wurde die 21-Jährige in Gewahrsam genommen und sollte zur Dienststelle gebracht werden. Auch dabei leistete sie erhebliche Gegenwehr und fing sogar an, nach den Beamten zu treten und zu spucken. Weil sie sich auch auf der Dienststelle nicht beruhigte, musste sie die Nacht dort verbringen. Strafanzeigen wurden erfasst, verletzt wurde niemand.