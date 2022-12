Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 16 Uhr auf der Landstraße zwischen Leimersheim und Kuhardt gekommen. Laut Polizei musste eine 32-jährige Autofahrerin einem entgegenkommenden Überholer ausweichen und landete anschließend in der Leitplanke. Bei der späteren Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten bei der Autofahrerin Atemalkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Der Überholer flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.