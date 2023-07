Eine aufmerksame Anwohnerin meldete sich am frühen Samstagmorgen gegen 2.15 Uhr bei der Polizei. Sie teilte mit, dass eine Frau in der Hauptstraße in ihrem Pkw sitze und versuche einen Gang im gestarteten Fahrzeug einzulegen. Die Fahrzeuglenkerin erschien der Anruferin aufgrund ihrer unkoordinierten Handlungen als betrunken, heißt es im Polizeibericht. Die Anwohnerin konnte die Autofahrerin gut beschreiben.

Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch den betreffenden Wagen mit eingeschaltetem Warnblinker feststellen, von der Autofahrerin fehlte zunächst jede Spur. Befragungen ergaben jedoch den Aufenthaltsort in Jockgrim. Dort konnte die 60-jährige Autofahrerin stark alkoholisiert angetroffen und zweifelsfrei identifiziert werden. Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von mehr als 1,8 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da die 60-jährige Frau unter Verdacht steht das Auto im alkoholisierten Zustand von Jockgrim nach Rheinzabern gefahren zu haben. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen.