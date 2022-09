Eine offenbar betrunkene 28-jährige Autofahrerin beschädigte mit ihrem Audi am späten Samstagabend in Karlsbad-Langensteinbach zwei ordnungsgemäß geparkte Autos. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Frau gegen 22.45 Uhr die Wilhelm-Roether-Straße entlang. Vermutlich infolge ihrer Trunkenheit kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die 28-Jährige blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab aber einen Wert von um die zwei Promille. Der Führerschein der Frau wurde einbehalten, sie wird angezeigt.