Eine Autofahrerin war am Samstag, gegen 18.40 Uhr an einem geparkten Pkw hängengeblieben. Die hinzugerufenen Polizisten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch bei der 49-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von 2 Promille. Die Frau hatte zuvor bereits in der Hauptstraße ein geparktes Auto und in der Bahnhofstraße eine Grundstücksmauer gestreift. Eine Blutprobe wurde entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf zirka 22.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht.