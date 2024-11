Eine verletzte Person und zirka 200.000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen gegen 2.20 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 bei Germersheim. Laut Polizei fuhr eine 26-jährige Autofahrerin auf den Pkw eines 59-Jährigen auf. Beide Fahrzeuge kamen in Folge des Zusammenstoßes von der Fahrbahn ab. Das Auto des 56-Jährigen landete auf dem Dach. Er zog sich eine Platzwunde und Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Die 26-jährige Autofahrerin blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 2,21 Promille. Der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Führerschein der Unfallverursacherin wurde einbehalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet, wie die Polizei weiter mitteilt.