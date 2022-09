Auf eine schlechte Idee ist laut Polizei ein 59-jähriger Germersheimer am Montagabend gekommen. Am Tag zuvor hatte er sein Handy verloren, welches durch einen ehrlichen Finder bei der Polizeiinspektion Germersheim abgegeben worden war. Als der 59-Jährige um 17 Uhr sein verlorenes Handy auf der Dienststelle abholen wollte, stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich alkoholisiert war. Als sich dann noch herausstellte, dass er mit einem Mofa zur Polizei gefahren war, nahm die Aktion für den Germersheimer ein böses Ende. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Den Heimweg trat er dann ohne Mofa, dafür aber mit Handy an, teilt die Polizei mit.