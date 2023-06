Am Samstagvormittag ist laut Polizei ein 67-Jähriger Pedelec-Fahrer aus Römerberg in der Ritter-von-Schmauß-Straße in Germersheim von seinem Gefährt gestürzt, als er von einem hohen Bordstein fahren wollte. Die hinzugerufenen Polizeibeamten bemerkten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,5 Promille. Nachdem der Rettungsdienst den Fahrer versorgt hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Durch den Sturz zog er sich eine Platzwunde am Kopf und diverse Schürfwunden zu. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.