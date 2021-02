Gleich zwei Führerscheine hat die Polizei am Dienstag nach einem Unfall in Freckenfeld einkassiert. Wie die Beamten mitteilten, war ein Autofahrer gegen 22 Uhr auf der K24 von Freckenfeld in Richtung K15 unterwegs, als er die Kontrolle über den Wagen verlor und gegen einen Baum prallte. Er habe jedoch nur eine leichte Schürfwunde an der Hand davon getragen. Während der Unfallaufnahme sei den Beamten dann Atemalkoholgeruch aufgefallen. Ein Test ergab laut Polizei einen Wert von 0,6 Promille.

Während der weiteren Maßnahmen sei ein vom Fahrer verständigter Bekannter an die Unfallstelle gekommen, um zu helfen. Auch bei ihm wurde laut Polizei jedoch Atemalkoholgeruch festgestellt und ein Wert von 0,7 Promille gemessen. Beiden Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen. Sie mussten ohne Führerschein den Heimweg antreten.