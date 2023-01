In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein 47-jähriger Autofahrer in der Speyerer Straße in Schwegenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 47-Jährige nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab laut Polizei 1,77 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis.