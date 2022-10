Bereits am Samstag wurde ein mit drei Personen besetztes Auto in Hagenbach kontrolliert. Die 39-jährige Fahrerin war die Mutter der im Fahrzeug befindlichen elf und 16 Jahre alten Kinder. Auf Verlangen konnte die Frau ihren Führerschein nicht vorzeigen und gab an, diesen vergessen zu haben. Während der weiteren Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Frau unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab 1,8 Promille. Zwischenzeitliche Ermittlungen ergaben, dass die Frau keine Fahrerlaubnis mehr hat. Das Auto wurde am Kontrollort abgestellt und der 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr sind die Folgen.