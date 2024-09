Mit 1,63 Promille ist ein Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen in eine Polizeikontrolle geraten. Gegen 3 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein unsicher fahrender Pkw-Fahrer auf einem Feldweg bei Weingarten gemeldet. Als sich die Beamten dem Fahrzeug näherten, versuchte der Fahrer zunächst, zu Fuß zu flüchten. Laut Polizei konnte er aber schnell gestellt werden. Die Kontrolle ergab einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille . Außerdem gab der Fahrer an, keinen Führerschein zu besitzen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurden zwei Strafverfahren eingeleitet.