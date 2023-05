Bereits kurz nach 10 Uhr am Sonntagmorgen fiel Polizisten in der Stadt ein Auto mit unsicherer Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des Fahrers ergaben sich deutliche Anzeichen auf eine Alkoholbeeinflussung, weshalb ein Atemalkoholtest folgte. Ergebnis: 1,91 Promille. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich zudem heraus, dass der 44-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Er muss sich jetzt in Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.