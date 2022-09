Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend auf dem Parkplatz des Fachmarktzentrums in der August-Keiler-Straße in Germersheim einen 51-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle stellten sie deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis: 3,63 Promille. Da der Mann zudem auch nicht im Besitz eines Führerscheins ist und darüber hinaus noch mit einem abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs war, kommen neben der Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch noch weitere Strafanzeigen auf ihn zu.