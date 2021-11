Zwischen mehreren Büschen endete am frühen Sonntagmorgen gegen 2.50 Uhr die Autofahrt einer betrunkenen 28-Jährigen. Wie die Polizei mitteilt war die Autofahrerin auf der Rheinbrückenstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Am dortigen Kreisel geriet sie bei der Ausfahrt in Richtung Bahnhof nach rechts von der Fahrbahn ab und landete zwischen mehreren Büschen. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Frau stark unter Alkoholeinfluss stand. Ein alkoholtest brachte ein Ergebnis jenseits der 2,0 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt