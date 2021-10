Erheblich alkoholisiert war offenbar ein 30-jähriger Mann als er am Samstagabend über das Treppengeländer einer Rolltreppe in die Tiefe stürzte, teilt die Polizei mit. Der 30-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Begleiter in einem Kaufhaus und wollte mit der Rolltreppe von der zweiten in die erste Etage fahren. Beide waren wohl erheblich alkoholisiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lehnte sich der 30-Jährige offenbar über den Handlauf und stürzte plötzlich aus ungeklärter Ursache nach unten. Dort schlug er auf einem Regal und einem Tisch auf. Er fiel über zehn Meter in die Tiefe. Sofort wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet und erste Hilfe geleistet. Der 30-Jährige wurde schnellstmöglich in ein Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich heraus, dass er Glück im Unglück hatte: eine Platzwunde und mehrere Prellungen waren das Resultat des Flugs.