Ein betrunkener Mann randalierte im Spiegelbachpark. Er hob am Freitag um 9 Uhr die Sitzbänke aus den Angeln. Die Polizei konnte den Mann dank Hinweisen von Zeugen auf seinem Fahrrad in der Postgrabenstraße kontrollieren. Der 35-Jährige war stark alkoholisiert und völlig uneinsichtig. Das Fahrrad sei möglicherweise gestohlen, so die Polizei. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Eine Abklärung bezüglich der Parkbank erfolgt bei der Gemeinde am Montag.