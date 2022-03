Gestern Abend wurde der Polizei Germersheim ein auffällig fahrender Autofahrer gemeldet. Kurz später fand eine Streife das besagte Fahrzeug am Ende der Theobaldstraße – der Fahrer hatte es in einen Busch gesteuert. Der 44-jährige Fahrer stand neben seinem PKW und war sichtlich alkoholisiert, so die Polizei. Ein Alkoholtest bestätigte diese Annahme mit 1,88 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Bei dem Verkehrsunfall wurde zudem ein Verkehrszeichen und eine Grünfläche beschädigt