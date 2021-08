Ein 35-jähriger Toyota-Fahrer beschädigte unter dem Einfluss von Alkohol am frühen Mittwochmorgen ein am Straßenrand geparktes Motorrad, teilt die Polizei mit. Eine Zeugin beobachtete den Mann, wie er gegen 3 Uhr in der Winzerstraße zunächst gegen das Motorrad fuhr und anschließend rangierte, weshalb sie den Fahrer ansprach und die Polizei verständigte. Der 35-Jährige war bei der Kontrolle derart uneinsichtig und aggressiv, dass ihm die Beamten Handschließen anlegen mussten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,52 Promille. Daraufhin musste der 35-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Gesamtsachschaden beziffert sich auf geschätzte 4000 Euro.