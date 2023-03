Ein 25-Jähriger aus Hochstadt war am Samstagabend gegen 21.30 Uhr von Ottersheim in Richtung Knittelsheim unterwegs. Am Ortseingang von Knittelsheim verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte gegen ein Steinkreuz und kam an der Friedhofsmauer zum Stillstand, schreibt die Polize in ihrem Bericht.

Ein Alkoholtest ergab bei dem 25-Jährigen eine Alkoholisierung von 0,32 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt, so die Polizei.

An dem Steinkreuz sowie der Friedhofsmauer entstand erheblicher Sachschaden. „Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und dürfte einen Totalschaden darstellen“, schließt der Bericht.