Gegen 16.30 Uhr fuhr am Samstagnachmittag ein 51-Jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz mit seinem Transporter auf den am Ortsausgang Zeiskam in Fahrtrichtung Bellheim befindlichen Fahrbahnteiler auf. Das schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Nachdem bei dem 51-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,85 Promille. Der Transporter, an welchem Sachschaden in Höhe von zirka 6000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrbahnteiler wurde nicht beschädigt. Dem 51-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.