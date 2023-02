Mit 1,2 Promille wurde am frühen Freitagmorgen ein 21-jähriger Autofahrer in der Straße Am See von der Polizei erwischt. Der junge Mann war in eine Verkehrskontrolle geraten. Ein Alkoholtest vor Ort ergab 1,2 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurden. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der 21-Jährige gerade dabei ist, seinen Führerschein zu machen und kurz vor der Prüfung steht. Diese muss nun aufgrund der Strafverfahren verschoben werden.