Am Mittwoch kurz nach 1 Uhr fiel einer Streife ein Pkw in Graben-Neudorf auf, der in Schlangenlinien in Richtung Bruchsal gelenkt wurde. Bei der anschließenden Kontrolle nahm die Streife bei der 28-jährigen Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Frau wurde zur Wache gebracht, wo ihr nach einer Blutentnahme der Führerschein abgenommen wurde.