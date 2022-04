Eine angebliche Gewinnspiel-Anmeldung sorgt für Verwirrung. Denn eine Münchener Kanzlei verschickt derzeit unberechtigte Forderungen. Es gibt viele Delikte dieser Art.

Die Verbraucherzentrale erhält derzeit viele Anfragen zu einem betrügerischen Forderungsschreiben einer Münchener Kanzlei namens Schmidt und Kollegen. Überschrieben sind diese Forderungen mit „Vorgerichtliche Mahnung“. Die Empfäger sollen mittels Lastschrift rund 290 Euro bezahlen. Dem Schreiben ist ein Kündigungsformular mit SEPA-Lastschriftmandat beigefügt.

Angeblich sei durch eine telefonische Anmeldung und die Angabe persönlicher Daten der Dienstleistungsvertrag „Euro Lotto Zentrale Euro Jackpot-6/49“ zustande gekommen. Die Kanzlei droht damit, Mahnbescheid, Zwangsvollstreckung und weitere rechtliche Schritte einzuleiten. „Das sind leere Drohungen. Eine Pfändung ist ohne einen rechtskräftigen Titel wie einen Vollstreckungsbescheid oder ein Gerichtsurteil nicht möglich“, erzählt Nicole Schrank, Fachberaterin für Digitales und Verbraucherrecht der Verbraucherzentrale.

Nur Anrufbeantworter

Das Schreiben weißt einige Ungereimtheiten auf. Der Sitz der Kanzlei in der Münchener Maximiliansstraße soll angeblich keine Post empfangen. Dadurch sollen Betroffene davon abgehalten werden, sich schriftlich gegen die Forderungen zu wehren. Ruft man die Telefonnummer an, wird man von der Mailbox darauf hingewiesen, eine Nachricht hinterlassen zu können. Eine Internetseite oder E-Mail Adresse wird nicht angegeben. Die Kanzlei wurde nach eigenen Angaben von ihrem Mandanten zum Verfassen des Schreibens bevollmächtigt. Dieser Mandant wird allerdings nicht namentlich genannt. „Dass es sich bei diesen Zahlungsaufforderungen um Betrug handelt, ist auch daran zu erkennen, dass der Brief keine konkreten Angaben zum vermeintlichen Gläubiger enthält. Betroffene sollten sich daher nicht einschüchtern lassen und die Forderung keinesfalls bezahlen“, erklärt Nicole Schrank.

Versuchter Betrug fällt unter das Deliktfeld Vermögens- und Fälschungsdelikte. Die Kriminalstatistik des vergangenen Jahres geht hier von 1217 Fällen im Landkreis Germersheim aus. Im Jahr 2020 waren es 1343 Fälle. In über 50 Prozent der Fälle wird das Internet als Tatmittel genutzt.

