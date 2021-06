Ein Mann, der einen Elektrogroßhandel in Karlsruhe um mehrere zehntausende Euro betrogen hatte, ging der Polizei ins Netz. Der 32-jährige Mann hatte bei einem Elektrogroßhandel in der Karlsruher Weststadt seit Anfang Juni ein Kundenkonto, über das er Waren bestellt hatte. Nachdem die ausstehenden Rechnungen durch die von ihm angegebene Firma nicht bezahlt wurden, stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Namen und der Adresse der real existierenden Firma in betrügerischer Absicht Waren bestellt hatte. Am Mittwoch orderte er wieder Ware, die er am Donnerstag abholen wollte. Bei der Abholung konnte der 32-Jährige festgenommen werden, teilt die Polizei mit. Er hatte aus einer finanziellen Notlage die Sachen für seine eigene Firma bestellt.