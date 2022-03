Eine bisher unbekannte Betrugsmasche wurde durch eine 56-jährige Frau bei der Polizei angezeigt. Glücklicherweise ist sie den Betrügern nicht auf den Leim gegangen. Sie erhielt am Donnerstag eine Nachricht über den Messengerdienst WhatsApp, die angeblich von ihrem Sohn stammen sollte. Dort forderte der vermeintliche Sohn einen Geldbetrag, da er sich angeblich in einer finanziellen Notlage befände. Er sei aufgrund des Wechsels der Handynummer nicht mehr erreichbar. Die Frau sollte das Geld auf ein Konto einer Bank in Deutschland überweisen. Nachdem sie eine Überweisung noch eben hatte stoppen können, weil sie misstrauisch wurde, erhielt sie erneut eine Nachricht. In dieser wurde sie wieder um Geld gebeten, da der angebliche Sohn noch weitere Rechnungen zu begleichen habe. Der wahre Sohn befand sich nie in einer finanziellen Notlage. Glücklicherweise verhielt sich diese Dame richtig, und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese rät, immer mit dem betreffenden Angehörigen Kontakt aufzunehmen, bevor Überweisungen getätigt werden!