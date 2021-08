Die Polizei warnt vor Phishingattacken. Ein aktueller Fall zeigt die dreiste Vorgehensweise. Der Betrug beginnt mit dem Erhalt einer SMS mit dem Hinweis, dass das Bankkonto gesperrt sei. In der SMS ist in der Regel ein Link enthalten, unter dem das Konto angeblich entsperrt werden kann. Nachdem auf dieser (Phishing-)Seite die Zugangsdaten zum Onlinebanking eingegeben wurden, erhält man einen Anruf des angeblichen Kundenberaters. Hierbei erscheint die Rufnummer des tatsächlichen Sachbearbeiters oder dessen Name, sofern die Rufnummer im eigenen Telefonbuch gespeichert ist. Dies ist über ein sogenanntes „Spoofing“ der Rufnummer möglich. Der angebliche Mitarbeiter fragt nach TAN-Nummern. Werden diese telefonisch weitergegeben, kann es zu Überweisungen kommen. In einem aktuellen Fall, der am Donnerstag beim Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz zur Anzeige kam, konnte eine solche Überweisung gerade noch verhindert werden. Betrüger nutzten die oben beschriebene Masche bei einer 54-Jährigen. Die Frau wurde jedoch misstrauisch und kontaktierte umgehend ihre Bank, was Schlimmeres verhinderte.