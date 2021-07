Nach der erfolgten Verlängerung des Hauptbetriebsplans des Kieswerks Markus Wolf bis Ende September 2021 hat die Firma nun einen Hauptbetriebsplan für eine Geltungsdauer von fünf Jahren eingereicht. Der Plan bezieht sich auf das Abbaufeld, das schon Bestandteil der bisherigen Hauptbetriebspläne war. Die Flächen sind im Raumordnungsplan als Vorrangfläche ausgewiesen und die Firma verfügt bereits über große Teile der Fläche. Leimersheims Bürgermeister Matthias Schardt (CDU) sagte in der Gemeinderatssitzung, alles was Vorrangfläche ist, ist mit dem Hauptbetriebsplan beantragt. Felix Bondarenko (Grüne) erkundigte sich, wie die Kompensation kontrolliert werde. Schardt sagte, die Planung der Rekultivierung muss mit dem Antrag eingereicht werden und die untere Naturschutzbehörde die Umsetzung überwachen. Schardt berichtete von einer guten Zusammenarbeit mit beiden Kiesfirmen, die Firma Wolf sei mit ihren Ausgleichsmaßnahmen sogar „im Plus“. Der Rat meldete einstimmig keine Bedenken gegen den Hauptbetriebsplan an.